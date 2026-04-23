開催：2026.4.23

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 11 - 7 [Wソックス]

MLBの試合が23日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとWソックスが対戦した。

Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。

1回表、5番 エドガー・ケーロ カウント3-1から押し出しの四球でWソックス得点 ARI 0-1 CWS、6番 コルソン・モンゴメリー 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 ARI 0-2 CWS

2回裏、7番 イルデマロ・バルガス 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでDバックス得点 ARI 3-2 CWS、2番 コービン・キャロル 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 4-2 CWS

3回表、2番 ミゲル・バルガス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 ARI 4-3 CWS

3回裏、7番 イルデマロ・バルガス 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでDバックス得点 ARI 6-3 CWS

4回表、6番 コルソン・モンゴメリー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 ARI 6-4 CWS

4回裏、ピッチャー アンソニー・ケイがボークでDバックス得点 ARI 7-4 CWS、6番 ノーラン・アレナド 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 8-4 CWS

6回表、9番 アンドルー・ベニンテンディ 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 ARI 8-5 CWS

6回裏、6番 ノーラン・アレナド 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでDバックス得点 ARI 10-5 CWS

7回表、3番 村上宗隆 初球を打ってセンターへのツーランホームランでWソックス得点 ARI 10-7 CWS

7回裏、3番 ヘラルド・ペルドモ 8球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 11-7 CWS

試合は11対7でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのエデュアルド・ロドリゲスで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はWソックスのアンソニー・ケイで、ここまで1勝1敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、3安打（1HR）、2打点、打率は.256となっている。

ここまでDバックスは14勝10敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方Wソックスは9勝15敗で4.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 13:52:21 更新