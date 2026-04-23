ようやく欧州初得点も…昨年日本代表デビューの25歳FW、１年で欧州名門から放出の可能性「苦戦しているチームで脇役なのは変わらない」
武者修行先で待望のゴールを決めた。だが、厳しい状況にあることは変わらない。
ドイツ２部プロイセン・ミュンスターにレンタル移籍中の山田新は、４月19日のシャルケ戦で移籍後初ゴールを決めた。夏に川崎フロンターレから名門セルティックに移籍して以降、欧州に渡って初めての得点だ。
セルティックではリーグ戦の８試合に出場したが、スタメンに名を連ねたのは１回。得点をあげることなく、十分な出場機会を得られないなかで、冬に新たな挑戦へ踏み出した。だが、プロイセン・ミュンスターでも出場６試合で先発は１回。出場時間は114分にとどまっている。
それだけに、保有権を持つセルティックの専門サイト『Celts Are Here』は21日、「ヤマダのゴールは個人的なレベルでプレッシャーをいくらか和らげるかもしれない。だが、もっと大きな展望が変わることはない」と報じた。
「苦戦しているチームで脇役なのは変わらない。シーズン序盤にセルティックでもインパクトを残せなかった」
同メディアは「セルティックはこの夏、刷新が予想されている。スカッドプレーヤーの一部は放出されるだろう。契約が残り３年のヤマダも、その候補から外れるだけのことができていない」と続けている。
「レンタル移籍中のほかの選手たちは、もっと力強い活躍を見せている。ジョニー・ケニーはボルトンが昇格を目指すなか、ここ５試合で４得点。ルイス・パルマはレフ・ポズナンで活躍を続け、スペインでの関心を引きつけている」
「今のヤマダはそういった状況にない。１ゴール、それもあれほど長く待ってからの１ゴールは、出発点でしかないのだ」
それでも、サッカーの世界では何があるか分からない。このゴールがターニングポイントとなり、昨年日本代表デビューを飾った25歳のストライカーが事態を好転させる可能性もある。去就に注目しつつ、その実現を願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついに欧州初ゴール！山田新が途中出場から１分で鮮烈ヘッド弾
ドイツ２部プロイセン・ミュンスターにレンタル移籍中の山田新は、４月19日のシャルケ戦で移籍後初ゴールを決めた。夏に川崎フロンターレから名門セルティックに移籍して以降、欧州に渡って初めての得点だ。
セルティックではリーグ戦の８試合に出場したが、スタメンに名を連ねたのは１回。得点をあげることなく、十分な出場機会を得られないなかで、冬に新たな挑戦へ踏み出した。だが、プロイセン・ミュンスターでも出場６試合で先発は１回。出場時間は114分にとどまっている。
「苦戦しているチームで脇役なのは変わらない。シーズン序盤にセルティックでもインパクトを残せなかった」
同メディアは「セルティックはこの夏、刷新が予想されている。スカッドプレーヤーの一部は放出されるだろう。契約が残り３年のヤマダも、その候補から外れるだけのことができていない」と続けている。
「レンタル移籍中のほかの選手たちは、もっと力強い活躍を見せている。ジョニー・ケニーはボルトンが昇格を目指すなか、ここ５試合で４得点。ルイス・パルマはレフ・ポズナンで活躍を続け、スペインでの関心を引きつけている」
「今のヤマダはそういった状況にない。１ゴール、それもあれほど長く待ってからの１ゴールは、出発点でしかないのだ」
それでも、サッカーの世界では何があるか分からない。このゴールがターニングポイントとなり、昨年日本代表デビューを飾った25歳のストライカーが事態を好転させる可能性もある。去就に注目しつつ、その実現を願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついに欧州初ゴール！山田新が途中出場から１分で鮮烈ヘッド弾