WEST.の藤井流星が自身のInstagramを更新し、妹・藤井萩花の子どもたちと過ごしたプライベートショットを公開した。

【写真＆動画】甥っ子たちと過ごすWEST.藤井流星／藤井流星＆藤井萩花＆藤井夏恋の兄妹ショット

■藤井流星、甥っ子たちと過ごすやさしい時間を公開

藤井は、「叔父さんやってきました バイクショップで初めてのバイク 可愛過ぎたので共有します」とつづり、子どもたちとのひとときを投稿した。

公開された写真には、公園のような場所でヘルメットをかぶり、自転車に乗る子どもたちの姿が収められている。

藤井自身も、キャップをかぶってTシャツにワイドパンツ、腰に上着を巻いたラフな装いで登場。身をかがめながら背中をそっと押したり、少し離れた場所から見守ったりと、自然体な表情を見せている。

また、藤井が撮影したと思われる、子どもたちが窓の外をのぞき込む後ろ姿や、にこやかな表情を見せるカットなど、何気ない瞬間がやさしく切り取られているのも印象的だ。

さらに、動画では藤井が背中を押し、子どもが勢いよく自転車をこぎ出す場面や、楽しげな笑い声をあげる様子も映っており、プライベートならではのやわらかな空気感が伝わってくる投稿となっている。

ファンからは「おいたん最高」「かわいいが大渋滞」「藤井家の遺伝子最強すぎる」「顔整い家族すぎる」「激メロ」「双子ちゃんすでにイケメン」といった声が寄せられている。

■藤井流星＆藤井萩花＆藤井夏恋の兄妹ショット