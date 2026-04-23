二宮和也が嵐への思いを語る！後輩に“嵐は絶対なくならない”と力強く答える姿に「ニノの言葉に号泣」「SixTONESの泣きそうな表情にも涙」「アラスト担として感動しかない」

【動画＆写真】二宮和也が嵐への思いを語る『6SixTONES』予告／二宮＆SixTONES集合ショット

SixTONESのデビュー6周年を記念して年6回放送される大型特別番組『6SixTONES』（TBS系）の第三弾となる4月29日の放送に、二宮和也がゲストとして登場。番組公式SNSの予告で二宮が嵐について語るシーンが、話題を呼んでいる。

■二宮が運転するクルマでSixTONESが嵐を大合唱するシーンも

予告で二宮は、カメラマンに扮して登場。スタッフに紛れるような黒いパーカー姿で近づいてくる先輩・二宮に気づいたSixTONESのメンバーたちは、「えええ！？」「ほんとに！？」と驚きの表情を見せる。

続いて、二宮が運転するクルマに6人が乗っている様子が映し出され、笑顔が弾ける“初めての7人旅”に突入。ハイタッチをしている場面や、“麻婆豆腐”“担々麺”の札を掲げた7人、そして箱の中身を当てるゲームなのか、二宮が箱のなかに顔を出す森本慎太郎の顔をムニムニ触って、森本が白目（！？）になっているシーンも。

値段当てクイズなのか「30万円！」とフリップを差し出す二宮の姿や、クルマのなかで嵐の「We can make it！」をSixTONESのメンバーが歌い盛り上がる様子を見て、二宮がニッコリする表情も見ることができる。

長縄跳びで二宮が膝を叩いて爆笑するシーンを経て、陽が落ちた野外でのバーベキューのような食事シーンでは、田中樹に「嵐はなくならない感覚？」と聞かれた二宮が「なくならないよ。絶対なくならないよ」と力強く即答。その言葉を聞いたSixTONESのメンバーの感慨深げな表情も映し出されている。

コメント欄には「『嵐はなくならないよ』の言葉に号泣」「予告で既に感動の嵐」「SixTONESの泣きそうな表情にも涙」「ニノ嵐のこと話してくれてありがとう」「嵐を歌ってくれたのもうれしい」「アラスト担として感動しかない」などといったファンの声が続々と到着。

番組公式SNSには、SixTONESと二宮との集合ショットや、箱のなかに手を入れて、京本大我の顔に触れようとしている二宮、カメラマン姿の二宮、7人の長縄ショットなど計4点の写真も公開されている。

■二宮が語るシーンも含んだ『6SixTONES』予告

■SixTONES＆二宮『6SixTONES』集合ショット