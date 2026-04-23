森六 <4249> [東証Ｐ] が4月23日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の28億円→39億円(前の期は22億円)に39.3％上方修正し、増益率が27.0％増→77.0％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.9億円→22.9億円(前年同期は16.4億円)に92.1％増額し、一転して39.8％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高については、為替が想定より円安に推移したことに加え、北米において半導体供給不足による挽回生産が想定を上回ったこと、さらにアジアにおける減産幅が想定を下回ったことなどにより、前回予想を上回る見込みとなりました。 営業利益については、増収の影響に加え、日本におけるモデルミックスの改善や北米における固定費の削減等により、前回予想を上回る見込みとなりました。経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益についても、営業利益の増加に伴い、前回予想を上回る見込みとなりました。