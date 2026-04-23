バレーボール女子日本代表の関菜々巳（26＝ブストアルシツィオ）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。理想の相手について語った。

レギュラー陣から勝手なイメージを投げかけられる番組の人気コーナー「ぽいぽいトーク」を実施。MCの「ハライチ」澤部佑から「彼氏にするなら体育会系の人がいいっぽい」と話題を振られた。

関が“×”の札をあげると共演者からは「意外〜！」の声が。「意外ですか？みんなで理想のタイプとか話すときありますけど、私はスポーツやってない人の方がいいなって」と答え「私の知らない世界を知っている人の方が面白いかなって思って。私生活までバレーボールでいっぱいになりたくないので」と説明した。

澤部から「チームメートでそういう話するんですか？」と聞かれると「はい。普通に女子トークみたいな…しますけど、みんなはスポーツやってる人がいいって人が多いです」と返答。MCの神田愛花から理想のタイプを聞かれると「身長は自分より少し高めがタイプではあります、内面だったら優しい人がいいですね。笑顔がくしゃっとなる人がタイプです」と明かした。