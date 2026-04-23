Kis―My―Ft2が23日、東京・池袋パルコで衣装展「Kis―My―Ft2:The Couture」の囲み取材を行った。二階堂高嗣は「キスマイの歴史が振り返れる場所になっている。そこを楽しんでもらえればうれしい」とアピールした。

デビュー15周年を記念して開催。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、衣装を前期後期合わせて48点展示するほか、メンバーの私物アイテムも展示する。さらにライブ映像を鑑賞できる空間や来月26日にデジタルリリースする新曲「Couture」先行視聴エリアも設けられる。メンバーは先行して展示会を見ており、二階堂は「（デビュー前の自分たちが見たら）自分たちの衣装が生まれたんだと喜ぶんじゃないか」と思いをはせた。

玉森裕太は2018年以降衣装監修をしてきた。横尾渉は「メンバーをずっと見てくれている。好きな物を取り込んでくれている。メンバー愛を感じます」と感謝。今後への思いを聞かれ、玉森は「ベースはキスマイをめちゃくちゃ格好良く仕立てたいという思い。ベースは忘れず挑戦する心も忘れずに攻めていきたい」と意気込んだ。

東京会場はあす24日〜来月25日まで同所で。