オランダ１部アヤックスは来季に向けて日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）の後任を探し出したとオランダメディア「ＦＯＯＴＢＡＬＬＴＲＡＮＳＦＥＲＳ」が報じた。

同メディアによると、アヤックスは冨安らが務めている右サイドバックを探しており、スコットランド・プレミアリーグのレンジャーズに所属するＤＦジェームス・タベルニエ（３４）の獲得に照準を合わせているという。今季限りで退団する予定でチーム適正にマッチすることに加えて、移籍金がかからないのも魅力という。

「今季４９試合に出場し、１４ゴール６アシストを記録している。右サイドバックとしては異例の数字だ」とし「右サイドバックは冨安やアントン・ガーエイが務めるが、来季もチームに残る可能性は低い。このためタベルニエが右サイドでルーカス・ローザとポジションを争うことになる」と指摘。冨安の退団を見越しての補強になるというわけだ。

同メディアは「総じて言えば、タベルニエはアヤックスにとって素晴らしいフリー移籍選手となるだろう。経験豊富で右サイドバックに求められる資質を備えているからだ。ダベルニエは左サイドでもプレーできる」と伝えていた。