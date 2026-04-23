敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発した。投げては6回5安打無失点、7奪三振の快投を見せたが、打者としては4打数無安打。昨年8月24日のパドレス戦から続いていた連続試合出塁は53試合でストップし、チームも0-3で敗れた。

投手・大谷は快調だった。初回、2死一、二塁のピンチでシュミットをスイーパーで空振り三振に仕留め、リズムに乗る。2〜4回は3イニング連続で3者凡退。6回は2死から連打で、二、三塁のピンチを招くも再びシュミットをスイーパーで空振り三振に打ち取り、ガッツポーズした。また、ナ・リーグの規定投球回数に達し、防御率は0.38となった。

しかし、打線の援護をもらえず0-0のまま6回に降板。7回はドライヤーがマウンドに上がったが、ベイリーに先制3ランを浴び、そのまま敗れた。

また、打者・大谷は試合前まで球団歴代2位に並ぶ53試合連続出塁を継続していたが、4打数無安打に終わり記録もストップとなった。

大谷が好投したにもかかわらず勝利にはつながらず、さらに連続出塁も止まってしまった試合に、ネット上のファンはため息。「え？大谷ピッチングめっちゃ良かったけど連続出塁記録おわった」「大谷さん好投したのに勝利数も出塁記録も失ってしまった…」「連続出塁記録は53で途絶えた残念」「まさか大谷翔平があのピッチングで負けるのか…そして連続出塁の記録も途絶える」など、悲しみの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）