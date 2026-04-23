タレントの若槻千夏(41)が「息子9歳」の誕生日をさまざまなキャラクターを使ってお祝いしたことを報告した。



【写真】ほぼすっぴん！息子9歳の誕生日にあの手この手の工夫

若槻は20日に更新したインスタグラムで「全キャラクターにお世話になった 息子の誕生日」とし、「①息子9歳 ②朝6時肺活量がんばった ③マイクラ ④ドラえもん ⑤取って欲しいと言われたけど自分で取れてた（成長） ⑥店員さんにコツ聞いて自分で取ってた（成長） ⑦ワンピース ⑧マリオ ⑨生まれてきてくれてありがと!」と投稿した。



人気ゲーム「マインクラフト」（通称マイクラ）のバルーンを飾り、「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」を鑑賞し、クレーンゲームで「ONE PIECE」のフィギュアを獲得し、「スーパーマリオ」のゲームを楽しんだ様子。最後は花束の画像でホロリとさせた。



コメント欄には「息子さん お誕生日おめでとうございます 素敵なバースデーですね!!!」「こんな誕生日最高です」「長男同い年だったとは!おめでとうございます」「マイクラかわいい」「素敵なお誕生日会が伝わります」などと若槻の頑張りをたたえる声が多く見られた。



（よろず～ニュース編集部）