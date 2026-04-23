見取り図、ワインの味わいを表現 『神の雫』原作者が爆笑＆絶賛「すばらしい！」
漫画『神の雫』原作者の亜樹直（樹林ゆう子氏、樹林伸氏）、お笑いコンビの見取り図（盛山晋太郎、リリー）が23日、都内で行われた『「神の雫」コラボレーションワイン 発表会・全種テイスティング会』に登壇。見取り図のまるで大喜利なワインの味わい表現を、亜樹直の2人が大絶賛した。
【集合ショット】原作者の”顔出し”も…！ワインを持って微笑む亜樹直＆見取り図
この日、ファミリーマートが漫画『神の雫』とコラボレーションし、記録的な大ヒットとなったワイン「ジスト グランレゼルバ」「ジストレゼルバ バレルセレクテッド」の2種が復活することが発表され、4人でテイスティング。
ワインと言えば、詩的に味わいが表現されるが、今回復活した2商品にも亜樹直が自ら表現。「ジスト グランレゼルバ」は「このワインは、夕陽のソロキャンプだ。」と表現していることが紹介されると、「まだよくわからないです…」と戸惑っていた盛山。
「ジストレゼルバ バレルセレクテッド」の表現を見取り図がクイズ形式で答えることになると、しばし悩んだ2人。盛山は「このワインは、大型バスの左折である。」と回答し、その込めた意味について「スパイス、カカオとかけっこういろんな成分があるじゃないですか。うまみがふくらんでくるじゃないですか。大型バスって曲がるときむちゃふくらんで来るんですよ。自転車とか後ろから走って来るとちょっと危ないかもってヒヤッとするキレもあるので」と解説すると、亜樹直の2人は爆笑。ゆう子氏は「すばらしい！」、伸氏は「ただすぐれているだけじゃなくておもしろい！」と絶賛した。
その後、リリーが「このワインは、おいしいワインである。」と回答すると、盛山は手に持っていたフリップで「手を抜くな！」と勢いよくツッコミ。それにも伸氏は「意外性がある」とほめ、ゆう子氏も笑みをこぼしていた。
漫画『神の雫』は、原作・亜樹直、作画・オキモト・シュウ氏による作品で、「十二使徒」と呼ばれる卓越したワインの上に立つ、究極のワイン「神の雫」を探し出すストーリーが描かれている。日本のみならず 5カ国語に翻訳され、全世界で発行部数1500万部を突破、世界的に人気の漫画となっている。米仏日共同の実写ドラマも配信され、2024年3月22日には続編漫画の単行本1巻も発売。現在でもワイン業界への影響は計り知れない。これまでに、亜樹直はフランスで農事功労章シュヴァリエ、芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。そのほか受賞多数。日本では初のアニメ化作品が現在放送中。
【集合ショット】原作者の”顔出し”も…！ワインを持って微笑む亜樹直＆見取り図
この日、ファミリーマートが漫画『神の雫』とコラボレーションし、記録的な大ヒットとなったワイン「ジスト グランレゼルバ」「ジストレゼルバ バレルセレクテッド」の2種が復活することが発表され、4人でテイスティング。
「ジストレゼルバ バレルセレクテッド」の表現を見取り図がクイズ形式で答えることになると、しばし悩んだ2人。盛山は「このワインは、大型バスの左折である。」と回答し、その込めた意味について「スパイス、カカオとかけっこういろんな成分があるじゃないですか。うまみがふくらんでくるじゃないですか。大型バスって曲がるときむちゃふくらんで来るんですよ。自転車とか後ろから走って来るとちょっと危ないかもってヒヤッとするキレもあるので」と解説すると、亜樹直の2人は爆笑。ゆう子氏は「すばらしい！」、伸氏は「ただすぐれているだけじゃなくておもしろい！」と絶賛した。
その後、リリーが「このワインは、おいしいワインである。」と回答すると、盛山は手に持っていたフリップで「手を抜くな！」と勢いよくツッコミ。それにも伸氏は「意外性がある」とほめ、ゆう子氏も笑みをこぼしていた。
漫画『神の雫』は、原作・亜樹直、作画・オキモト・シュウ氏による作品で、「十二使徒」と呼ばれる卓越したワインの上に立つ、究極のワイン「神の雫」を探し出すストーリーが描かれている。日本のみならず 5カ国語に翻訳され、全世界で発行部数1500万部を突破、世界的に人気の漫画となっている。米仏日共同の実写ドラマも配信され、2024年3月22日には続編漫画の単行本1巻も発売。現在でもワイン業界への影響は計り知れない。これまでに、亜樹直はフランスで農事功労章シュヴァリエ、芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。そのほか受賞多数。日本では初のアニメ化作品が現在放送中。