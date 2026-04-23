羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。自身の体調について明かす場面があった。

番組パーソナリティーの元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏とテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥アナ。「ラジオのタマカワ」には年に1回、この時期にゲスト出演しており、今回で3回目。「最初に出していただいた時に、玉川さんと原さんのこの掛け合いを見て“そんなに長くないな”って思ったんですけども、お2人のナイスコンビネーションとこの番組の魅力でなんと3年目突入ということで、こうなったら5年、10年やっていただきたいなと思います」とエールを送った。

そんな中、「いっぱいしゃべっておりますけれども、私、久しぶりに口内炎が口の中に5個できております」と告白。「口内炎ができやすいタイプなんですけども、結構激しいですね。唇に3つ、細かい場所はいいですか。5つできております」と自身の体質を明かした。

リスナーに口内炎の治し方の情報を呼びかけつつ、「私はビタミンBを用法・用量を今、守らず飲んでおります。よろしくお願いします」とした。

これに、玉川氏は「口内炎できてたんですね」と驚くと、羽鳥アナは「今ちょっと治りかけでしたけど、この2、3日前はもう絶好調でしたね。5個。舌に3つで、あと、下唇の裏側。あと、横」と苦笑。

これに玉川氏は「いや、（羽鳥アナと）近2人の仕事って増えてるんですよ」としつつ「この前も行ってきたんですよ、京都とか。そういうコンビ的な感覚が強くなってきているんですけど、僕も今、口内炎があるんですよ」とぶっちゃけ。羽鳥アナも「一心同体になっちゃいました」と苦笑した。