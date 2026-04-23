お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、22日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。営業先でデリカシーのない発言をした人気芸人を暴露した。

濱家の相方・山内健司は「地元の島根で営業があった時に、親が差し入れをしてくれた」と回想。気合いを入れた両親は、大きなオードブルを2つ差し入れしたが、出演者の昼食後というタイミングだったため、「全員手をつけてない」状態となってしまった。

そのため山内は父親に「（次回は）パンとか軽いのでいいよ」とアドバイス。しかしなぜか「バゲットだけ」という行き違いが起き、「誰も食べへんって」と嘆いた。

これに濱家は「こいつ、1人で端のほうでちょこっと」と、責任を持って山内が食べる様子を目撃したと語ったが、「（山内の）おばあさまが自分で漬けた漬け物をね」と、さらなる機会の差し入れを振り返った。

またしても誰も手をつけない状態に、濱家は「みんな“持って来てくれてありがたいな”とは思ってたんですけど」といい、とはいえその状況に、出演者らは「おばあさまにはバレたくない」という思いだったという。

しかし「同じ営業に千鳥さんがおった」と濱家。ステージに出て行った「千鳥」ノブは、漫才のツカミで「さきほど山内のおばあさまから、とてもクセの強い漬け物をいただきまして。まだ誰も手をつけてない」と笑いを取りに行ったと暴露。そんな苦い思い出に、山内は「それは（手を）つけないですよね」と釈明していた。