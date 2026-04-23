「くみっきー」ことモデルの舟山久美子（34）が23日、インスタグラムを更新。第3子妊娠を発表した。

「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と書き出し、第3子妊娠を報告。「正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」などとつづった。

舟山は19年9月に12歳上の一般男性と結婚。21年9月に第1子男児、24年10月に第2子を出産。

舟山の投稿に対し「お身体無理せず…」「くみっきーすごいです 本当に尊敬します。。！」「先日のイベントの写真で、お腹がふっくらしてるように見えて、服装のせいかな？ って思ってましたが、やっぱり どうか、お産までお体にお気をつけて」「イベントでお会いした際、もしかしたら？ と思ったのですが、そうだったんだーと驚いています！」などと書き込まれていた。

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以下、発表全文。

いつも応援してくださるみなさまへ 私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります。

私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました

今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです

第3子の妊娠。

正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています

30代半ばに差し掛かり、身体とホルモンバランスの変化 育児と仕事のバランスに葛藤する日も増えましたが

どんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を

発信していければと思っています

3人の子育ては未知ですが、大切なみんながいるから、楽しみが大きいっ

今の心境や妊娠発覚時の話など YouTubeの方でも話しているので よかったら見てみてください

まずは、この奇跡に心から感謝を込めて…