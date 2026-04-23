一般男性と結婚の新山千春、中尾明慶が撮影した夫婦ショット公開「エモい」「レア」の声
【モデルプレス＝2026/04/23】タレントの新山千春が4月21日、自身のInstagramを更新。夫婦での2ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】一般男性と結婚の45歳美人タレント「レア」人気俳優が撮影した夫婦ショット
新山は「YouTubeコラボ撮影終わりでわたしたち夫婦の写真を素敵力メラで撮影してくださったのは中尾明慶さん」とつづり、夫婦での2ショットなど複数枚を投稿。中尾が撮ってくれたという湖畔での写真や、満面の笑みを浮かべた中尾の写真などを公開している。
更に「フィルムのエモい写真を笑顔で撮影してくれる姿も現像してくださった優しさにも夫婦で感動した日でした！撮影してくださる中尾さんを撮影せずにはいられなかったーー」「久しぶりにYouTubeでコラボさせていただいたので中尾さんのチャンネルもぜひみてね！！」コラボレーションを楽しんだことが伺えるコメントを残し、中尾のYouTubeチャンネルを紹介している。
この投稿に「夫婦写真エモい」「素敵な1枚ですね」「中尾さんの笑顔も可愛い」「3人とも仲が良くて素敵」「素晴らしいコラボレーション」「レア」「YouTube見ます」など反響が寄せられている。
新山は2004年12月、当時プロ野球・読売ジャイアンツ選手だった黒田哲史氏（現・埼玉西武ライオンズコーチ）と結婚し、2006年7月に第1子女児が誕生するも、2014年12月に離婚。その後、2023年11月にマッチングアプリで出会ったという14歳年下の一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】一般男性と結婚の45歳美人タレント「レア」人気俳優が撮影した夫婦ショット
◆新山千春、俳優・中尾明慶が撮影した夫婦ショット公開
新山は「YouTubeコラボ撮影終わりでわたしたち夫婦の写真を素敵力メラで撮影してくださったのは中尾明慶さん」とつづり、夫婦での2ショットなど複数枚を投稿。中尾が撮ってくれたという湖畔での写真や、満面の笑みを浮かべた中尾の写真などを公開している。
◆新山千春の投稿に反響
この投稿に「夫婦写真エモい」「素敵な1枚ですね」「中尾さんの笑顔も可愛い」「3人とも仲が良くて素敵」「素晴らしいコラボレーション」「レア」「YouTube見ます」など反響が寄せられている。
新山は2004年12月、当時プロ野球・読売ジャイアンツ選手だった黒田哲史氏（現・埼玉西武ライオンズコーチ）と結婚し、2006年7月に第1子女児が誕生するも、2014年12月に離婚。その後、2023年11月にマッチングアプリで出会ったという14歳年下の一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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