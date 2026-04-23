パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した松山奈未選手が2026年4月22日にインスタグラムを更新し、試合中に膝を大ケガしたことで松葉杖を使うようになった様子を披露した。

12日には「まだ痛み止めがないと眠れない」と報告も

松山選手は、パリ五輪でも組んだ志田千陽選手との「シダマツ」ペアを25年8月で解消し、11月からは緑川大輝選手と混合ダブルスに挑戦している。26年3月29日のベトナムIC決勝戦で負傷・途中棄権し、帰国後に「左膝前十字靭帯損傷」と「内側側副靭帯損傷」の診断を受けたと発表された。手術とリハビリに専念するという。

その後について、松山選手は4月12日にインスタのストーリーズで「手術を終えて必死にむくみを取っています！！点滴も取れて、徐々に痛みは少なくなっていますが まだ痛み止めがないと眠れないです」と説明した。

一方、15日の投稿では「このタイミングでの怪我は悔しさもあるけど、復帰したときにプラスにできるように。前向きに、焦らず、自分のペースで頑張ります！！」などと意気込んでいた。

今回、松山選手は、姉・友美さんのストーリーズを引用リポストで紹介した。元投稿では松葉杖を手にリュックを背負い、壁に向かってうつむく松山選手の動画が映されている。姉は字幕で、

「松葉杖キツすぎて 絶望のナミはこちらです」

と紹介し、「エレベーターで休憩中らしい（笑）」とも伝えている。