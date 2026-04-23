フジテレビ系ドラマ「１０２回目のプロポーズ」はいよいよ次回、伝説の名シーンが放送される。

一世を風靡した大人気ドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編ともいえる今作は、達郎（武田鉄矢）と薫（浅野温子）の娘・光（唐田えりか）を好きになってしまった太陽（霜降り明星・せいや）を軸に描かれる。

太陽は偶然にも達郎の会社に就職。達郎の娘が光だとは知らなかったが、会社で偶然バッタリ出会い、奇縁に驚く。太陽はすぐにプロポーズするも、光には婚約者のピアニスト・音（伊藤健太郎）がいることから、丁寧に断られる。

そんな音は、取材中に突然胸を押さえて倒れてしまう。さらに兄のことが好き過ぎる音の弟・力輝が、秘書を使って光に婚約破棄をさせようと動き出す。

次週予告では、太陽が走ってくるトラックの前に立ちはだかる伝説シーンの再現も。前作では達郎が「ぼくは死にましぇーん！あなたが好きだから！」と叫んだが、太陽は「僕は死んでません！」と叫んでいる。果たしてどんなシチュエーションなのか、注目が集まりそうだ。