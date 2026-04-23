せいろの手入れが面倒な人へ。ヨシカワの「簡単蒸しプレート」が手放せない理由
近年、空前の「せいろ（蒸籠）」ブームが続いています。素材のうま味を逃さず、見た目も華やかな蒸し料理は魅力的ですよね。
しかし、せいろは「洗剤を使わずにお湯だけで汚れを落とす」「その後、カビないようにしっかり乾燥させる」といった独特のお手入れが必要です。このメンテナンスを少し「手間だな」と感じている人も多いのではないでしょうか。
筆者もせいろを所有していますが、その手間を解消すべく4年ほど前に購入したのが、今回ご紹介するYOSHIKAWAの「簡単蒸しプレート」です。
せいろの手間を解消！ YOSHIKAWA「簡単蒸しプレート」とはこの製品は、安心の日本製の実力派アイテム。最大の特徴は、「フライパンにプレートとふたを載せるだけ」であっという間に本格的な蒸し器に早変わりする点にあります。
1. 効率的なスチーム対流
付属のドーム型のふたがポイントです。高さがあるため、内部でスチームがしっかり対流し、食材をムラなく加熱してくれます。
2. お手入れがとにかく楽
ステンレス製なので、ほかの鍋や食器と同じように洗剤で洗って乾かすだけ。せいろのように乾燥時間を細かく気にする必要がありません。
3. 収納もスマート
プレートとふただけなので、場所を取らずに収納できます。
「簡単蒸しプレート」の使い方1. フライパンに水を入れます。（※24〜26cmのフライパンに対応）
2. フライパンの上に「蒸しプレート」を載せます。
3. プレートの上に食材を載せ、ドーム型のふたをします。
4. あとは必要な時間加熱するだけで完成です。
毎日の食卓で大活躍！ 活用シーン「簡単蒸しプレート」があれば、さまざまな蒸し料理が手軽に楽しめます。
▼ボリューム満点の軽食に
大きな豚まんを一度に4つも蒸し上げることができます。
▼時短調理に
メインのシューマイと一緒に、付け合わせの野菜をすき間で同時に蒸すことが可能です。
▼ヘルシーな温野菜
プレートいっぱいに野菜を山盛りにして、栄養たっぷりの蒸し野菜が作れます。
そのほか、器ごと入れる茶わん蒸しや、豚肉と白菜の重ね蒸し、切るのが大変な大きなトウモロコシやサツマイモも、そのまま丸ごと蒸すことができます。
蒸し料理は好きだけれど、道具の手入れがハードルになっていたという人には、YOSHIKAWAの「簡単蒸しプレート」はまさに理想的な解決策です。ぜひ、日々の料理に取り入れてみてください。
▼商品情報
商品名：簡単蒸しプレート
メーカー：YOSHIKAWA（ヨシカワ）
価格：税込2980円（YOSHIKAWA公式楽天市場での価格）(文:矢野 きくの)