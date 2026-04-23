【算数クイズ】解けると爽快！ 「81×11」を5秒で暗算？ ヒントは「8」と「1」を少し離す
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
2桁の掛け算は面倒に感じがちですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。すんなりと正解を出せるか、1分以内で試してみましょう！
81 × 11 = □
ヒント：「11」を掛けるときは、元の数字の「8」と「1」を少し離して、その間に「ある数」を入れるだけ！
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▼解説
2桁の数字に11を掛けるときは、元の数字の「十の位」と「一の位」の間に、その2つを足した数字を挟むだけで答えが出ます。
81 × 11 の計算方法：
1. 元の数字 8 と 1 を離して置く（ 8 _ 1 ）
2. 十の位「8」と一の位「1」を足す（ 8 + 1 = 9 ）
3. 合わせた数字「9」を真ん中に挟む
4. 答えは 891 となる
このように、一見複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。筆算するよりもずっと速く、すっきりと解くことができますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
2桁の掛け算は面倒に感じがちですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。すんなりと正解を出せるか、1分以内で試してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
81 × 11 = □
ヒント：「11」を掛けるときは、元の数字の「8」と「1」を少し離して、その間に「ある数」を入れるだけ！
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正解：891正解は「891」でした。
▼解説
2桁の数字に11を掛けるときは、元の数字の「十の位」と「一の位」の間に、その2つを足した数字を挟むだけで答えが出ます。
81 × 11 の計算方法：
1. 元の数字 8 と 1 を離して置く（ 8 _ 1 ）
2. 十の位「8」と一の位「1」を足す（ 8 + 1 = 9 ）
3. 合わせた数字「9」を真ん中に挟む
4. 答えは 891 となる
このように、一見複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。筆算するよりもずっと速く、すっきりと解くことができますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)