KDDIは、山の中など携帯電話の圏外エリアから、スターリンク衛星とスマートフォンを直接繋いで通信するサービスを介して救助を要請する利用者に対し、これまで以上に迅速な救助活動に結びつくよう、SOSセンターを設置します。

利用方法は、「auナビウォーク」や「ヤマレコ」など、対応しているアプリを起動し、衛星SOSボタンを押して、事故の発生時刻やけが人の数などの情報を入力します。

その入力情報をSOSセンターが24時間365日体制で受信し、救助機関などへの連絡など対応するということです。

また、KDDIは23日からスマホ以外に、IoTデバイスと呼ばれる通信機能を持った各種センサーや装置などでもスターリンク衛星との直接通信を行えるようにします。

これまでは、たとえばクマ対策として、山中にワナを仕掛けたあと、クマが掛かっているか人が直接現地に行って確認しなければなりませんでした。

これがワナにIoTデバイスのセンサーを取り付ければ、スターリンク衛星と通信でき、遠隔でワナの状況をリアルタイムで確認できます。

IoTデバイスの監視カメラや感知センサーを山中にいくつも設置すればクマが人の生活エリアに入る前に事前に把握することが可能になるとしています。