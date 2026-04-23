最大10万円オフ、マウスコンピューター“GW商戦”本格化 ゲーミングからAI対応PCまで網羅
パソコンメーカーのマウスコンピューターは、最大10万円引きとなる「ゴールデンウィークセール」を開始した。期間は2026年4月22日11時から5月13日10時59分までで、公式オンラインストアにて展開している。
【画像】10万円オフとなる「G TUNE」モデルは…？
今回のセールでは、スタンダードモデル「mouse」をはじめ、ゲーミングPCブランド「G TUNE」、クリエイター向け「DAIV」まで幅広い製品が対象。ノートPC・デスクトップPCともに複数モデルが値引きされ、用途に応じた選択肢がそろう。
具体的には、「mouse」ブランドのノートPC「mouse A4-A5U01SR-B」は13万6800円から11万9900円に値下げされる。日常使いやビジネス用途に適したバランス型モデルで、持ち運びやすさと実用性を重視した一台だ。デスクトップ「mouse MH-I7U01」は22万4800円から19万9800円に値下げ。高性能CPUを搭載し、オフィスワークや複数作業も快適にこなせる構成となっている。
「G TUNE」では、ノートPC「G TUNE P5-I7G70BK-C」が36万9800円から34万9800円に値下げ。高リフレッシュレート液晶と高性能GPUを備え、快適なゲームプレイが可能なゲーミングノートだ。デスクトップ「G TUNE FZ-I7G80」は64万9800円から54万9800円となり、今回のセールで最大となる10万円引きが適用。重量級タイトルや配信にも対応できるハイエンド構成が特徴となっている。
また、「DAIV」シリーズでは、Copilot+ PC対応のノート「DAIV S5-A7G60SR-A」が37万9800円から35万9800円に値下げ。AI処理や動画編集などクリエイティブ用途に適した次世代モデルとなる。デスクトップ「DAIV KM-I7A7X」は48万4800円から40万9800円へ値下げされ、高負荷な3DCG制作や映像編集にも対応できる据え置き型の高性能マシンだ。
同社はゴールデンウィーク需要に合わせ、普段使いからゲーム、クリエイティブ制作まで幅広い用途に対応するラインアップを用意。性能と価格のバランスを重視した大型セールとして、買い替えや新規購入を検討するユーザーに訴求している。
【画像】10万円オフとなる「G TUNE」モデルは…？
今回のセールでは、スタンダードモデル「mouse」をはじめ、ゲーミングPCブランド「G TUNE」、クリエイター向け「DAIV」まで幅広い製品が対象。ノートPC・デスクトップPCともに複数モデルが値引きされ、用途に応じた選択肢がそろう。
「G TUNE」では、ノートPC「G TUNE P5-I7G70BK-C」が36万9800円から34万9800円に値下げ。高リフレッシュレート液晶と高性能GPUを備え、快適なゲームプレイが可能なゲーミングノートだ。デスクトップ「G TUNE FZ-I7G80」は64万9800円から54万9800円となり、今回のセールで最大となる10万円引きが適用。重量級タイトルや配信にも対応できるハイエンド構成が特徴となっている。
また、「DAIV」シリーズでは、Copilot+ PC対応のノート「DAIV S5-A7G60SR-A」が37万9800円から35万9800円に値下げ。AI処理や動画編集などクリエイティブ用途に適した次世代モデルとなる。デスクトップ「DAIV KM-I7A7X」は48万4800円から40万9800円へ値下げされ、高負荷な3DCG制作や映像編集にも対応できる据え置き型の高性能マシンだ。
同社はゴールデンウィーク需要に合わせ、普段使いからゲーム、クリエイティブ制作まで幅広い用途に対応するラインアップを用意。性能と価格のバランスを重視した大型セールとして、買い替えや新規購入を検討するユーザーに訴求している。