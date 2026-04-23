お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえさんが4月21日、自身のYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」で、約5か月で10キロの減量に成功したことを報告しました。



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動画によると、くわばたさんは2024年5月31日の時点で体重が69.7キロに達しており、70キロを超えたこともあったといいます。



48歳の誕生日から約2か月が経過した時期で、「1年間で60キロから70キロ近くまで太った」と振り返っています。







減量を目指してこれまで、自宅での運動や月1万2000円のキックボクシング、約10万円を投じたパーソナルトレーニングなど様々な方法を試みましたが、思うような結果は出ませんでした。







転機となったのは、2025年7月16日に吉本興業の先輩芸人・小籔千豊さんのYouTubeチャンネルにコラボ出演したことです。小籔さんから食事改善メソッド「ヘルシー教」を勧められ、翌日から取り組みを開始。運動は一切せず、LINEでの指導を通じて「お酒を飲みながら食べ続ける習慣」などの食事内容を見直しました。くわばたさんは自ら「50歳の誕生日までお酒をやめる」と断酒を決断し、食事改善を徹底したといいます。







「極度な食事制限ではなく、食事改善。食べるものの内容を変えることが一番大きかった」とくわばたさんは話しています。

開始1か月で約5キロ近く減り、その後も毎月少しずつ体重が落ち、最終的に運動ゼロで10キロの減量を達成しました。2026年1月19日時点での体重は59.45キロ、体脂肪率32.3%、体内年齢44歳という計測結果も動画内で公開されています。







2026年3月24日に50歳を迎えた後も体重はリバウンドしておらず、3月からお酒を再び飲み始めましたが体重に変化はないといいます。今後は食事改善に加えて隙間時間にできる運動習慣も取り入れたいとし、「最低10回から最高100回、毎日続ける」をテーマにした月1回の動画配信を予定していることも明かしました。



【担当：芸能情報ステーション】