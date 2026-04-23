あのちゃん「ミスったら土下座！と思いながらやりました」 ドラマ撮影の裏側の動画が公開され、心境つづる
テレビ東京で放送中のドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）で鈴木福とともにW主演を務めるあのが23日までに、自身のXを更新。鈴木に水をぶっかけた撮影を振り返った。
【動画】「ミスったら土下座！と思いながら」鈴木福に水をぶっかけたあのちゃんの演技
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第3話では、あのが鈴木にバケツの水をぶっかけるシーンが。ドラマの公式Xで撮影の裏側の様子が公開されると、あのは投稿を引用し「一発しかチャンスないから
ミスれないミスったらｵﾜﾘ…！ミスったら土下座！と思いながらやりました」と振り返り、「見事成功」と一発で撮り終えたことを明かした。
鈴木も公式Xの投稿を引用して「このカットは一発しかチャンスがなかったので、奇跡のカットです！！完璧に『佐伯』の文字が浮かび上がってくれたので最高でした」とつづっている。
あのの投稿には「流石あのちゃんっっ」「本番に強い」などのコメントが寄せられている。
【動画】「ミスったら土下座！と思いながら」鈴木福に水をぶっかけたあのちゃんの演技
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
ミスれないミスったらｵﾜﾘ…！ミスったら土下座！と思いながらやりました」と振り返り、「見事成功」と一発で撮り終えたことを明かした。
鈴木も公式Xの投稿を引用して「このカットは一発しかチャンスがなかったので、奇跡のカットです！！完璧に『佐伯』の文字が浮かび上がってくれたので最高でした」とつづっている。
あのの投稿には「流石あのちゃんっっ」「本番に強い」などのコメントが寄せられている。