かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

4月22日（水）の同番組では、礼儀がなってない後輩芸人に山内が苦言を呈する場面があった。

【映像】かまいたち山内、挨拶に来なかった後輩に苦言も…本人はまさかの言い訳「濱家さんとセットだったら行きます」

今回は、収録中に誰が一番ギリギリ笑える“イヤなワード”で盛り上げるか対決する企画「第3回 イヤなこと言う王」を開催。

この難題に山内、長谷川忍（シソンヌ）、奥田修二（ガクテンソク）、日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）が挑戦し、濱家と小栗有以（AKB48）が戦いの模様をモニタリングした。

そんななか、アイドルをターゲットにした対決では、芸人同士でまさかの“刺し合い”に…。

◆楽屋挨拶に来なかった“他事務所芸人”

ニセ番組の収録中、ゲストに向けて写真にまつわる“ちょっといい話”をプレゼンするなか、ちょうど笑えるラインのイヤなことを言う対決では、小栗の後輩・伊藤百花（AKB48）がターゲットとして登場。

収録が始まり、伊藤が「AKB48に加入後、1年9カ月でセンターに抜擢」と紹介されたと思うと、まずは長谷川が「このタイミングでAKB48を選ぶ勇気もすごい」と先制パンチを浴びせる。

また、1人でバラエティに出演することが初めてだと明かした伊藤には、大崎が「1点だけ教えとくよ。先輩方が先に並んでたから、ちょっと入ってくるの遅かった。後輩は先にいないと」と芸能界の礼儀を叩きこんだ。

この大崎の言葉に「やってしまった！」と笑いながら頭を抱えて盛り上げようとする伊藤。

すると山内は、伊藤をかばうように「それで言ったら、このなかだったら俺が先輩やけど、奥田とか長谷川は楽屋に挨拶来てくれたのに、大崎は楽屋に挨拶来なかった」とカウンターをお見舞いする。

まさかのブーメランに焦る大崎は、「濱家さんとセットの番組だったら行きますよ！」と苦しい言い訳をするが、今度は奥田から「（スタジオに並べられた）昔の写真見たときに、『ちゃんぴおんず他事務所やな』と思いますよね」と厳しい言葉をぶつけられ、モニタリングする濱家も「言われたくないなそんなこと！」と爆笑した。

その後も芸人たちは収録中に笑えるイヤなワードを連発するも、終始笑顔で場を盛り上げていた伊藤。

しかし最後にネタバラシされると、冒頭の大崎の言葉に「終わったと思った。最初から泣きそうでした」と実はしっかりダメージを受けていたことを明かし、スタジオの笑いを誘っていた。