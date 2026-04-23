アジア杯を控えるU-17日本代表、怪我の橋本凜来に代えて岩下雄飛を招集…トレーニングパートナーも1名変更
日本サッカー協会(JFA)は23日、AFC U17アジアカップサウジアラビア2026に臨むU-17日本代表において、DF橋本凜来(FC東京U-18)が怪我のため不参加となり、代わってDF岩下雄飛(東海大静岡翔洋高)を招集すると発表した。
また、グループリーグ初戦までチーム帯同予定のトレーニングパートナーであるDF進藤新大(柏レイソルU-18)が怪我で不参加となり、DF對馬羽琉(川崎フロンターレU-18)を招集することも併せて伝えている。
日本は大会でグループBに入り、現地時間5月5日の第1戦でカタール、9日の第2戦で中国、12日の第3戦でインドネシアと対決。準々決勝は15日、準決勝は19日、決勝は22日に行われる。
また、グループリーグ初戦までチーム帯同予定のトレーニングパートナーであるDF進藤新大(柏レイソルU-18)が怪我で不参加となり、DF對馬羽琉(川崎フロンターレU-18)を招集することも併せて伝えている。
日本は大会でグループBに入り、現地時間5月5日の第1戦でカタール、9日の第2戦で中国、12日の第3戦でインドネシアと対決。準々決勝は15日、準決勝は19日、決勝は22日に行われる。