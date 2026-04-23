アジア杯を控えるU-17日本代表、怪我の橋本凜来に代えて岩下雄飛を招集…トレーニングパートナーも1名変更

アジア杯を控えるU-17日本代表、怪我の橋本凜来に代えて岩下雄飛を招集…トレーニングパートナーも1名変更