大森元貴『news zero』テーマ曲「催し」リリース記念リスニングパーティーを、3つのプラットフォームで開催

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大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が、日本テレビ『news zero』テーマ曲「催し」を4月27日にリリース。これを記念したオンラインリリースパーティーが、Spotify、AWA、Stationheadにて開催されることが決定、その詳細が発表された。

■Spotifyのリスニングパーティーには大森元貴も参加

Spotifyでは、4月27日19時から大森元貴が参加するリスニングパーティーを開催。「催し」を大森と共にリスニングして、トークが聴けたり、パーティーのチャットにも参加したりすることができる。

AWAは、4月28日21時から、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」でリスニングパーティーを開催。チャットでのリスナー同士の交流を楽しむことができる。

Stationheadでは、4月28日から5月3日までの期間、毎日22時頃よりリスニングパーティーを開催。

■イベント情報

Spotify『「催し」配信リリース記念 Spotify公式リスニングパーティー』

04/27（月）19:00～

※Spotify Premiumユーザーのみ参加可能

※アーカイブ配信なし

AWA『大森元貴 特集リスニングパーティー on AWAラウンジ』

04/28（火） 21:00～

※開催中のアーティスト本人のコメント・ボイス参加の予定なし

Stationhead『Stationheadリスニングパーティー』

04/28（火）～05/03（日）22:00頃～

※開催期間中のアーティスト本人のコメント・ボイス参加の予定なし

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

大森元貴

DIGITAL SINGLE「催し」

■関連リンク

『「催し」配信リリース記念 Spotify公式リスニングパーティー』

https://party.spotify.com/event/3UpsJRXdyqx6BOJ9Gt9M9e

『大森元貴 特集リスニングパーティー on AWAラウンジ』

https://mf.awa.fm/open_motokiohmori_0428_pr

『Stationheadリスニングパーティー』

https://www.stationhead.com/mgaofficial

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/