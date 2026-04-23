大森元貴『news zero』テーマ曲「催し」リリース記念リスニングパーティーを、3つのプラットフォームで開催
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が、日本テレビ『news zero』テーマ曲「催し」を4月27日にリリース。これを記念したオンラインリリースパーティーが、Spotify、AWA、Stationheadにて開催されることが決定、その詳細が発表された。
■Spotifyのリスニングパーティーには大森元貴も参加
Spotifyでは、4月27日19時から大森元貴が参加するリスニングパーティーを開催。「催し」を大森と共にリスニングして、トークが聴けたり、パーティーのチャットにも参加したりすることができる。
AWAは、4月28日21時から、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」でリスニングパーティーを開催。チャットでのリスナー同士の交流を楽しむことができる。
Stationheadでは、4月28日から5月3日までの期間、毎日22時頃よりリスニングパーティーを開催。
■イベント情報
Spotify『「催し」配信リリース記念 Spotify公式リスニングパーティー』
04/27（月）19:00～
※Spotify Premiumユーザーのみ参加可能
※アーカイブ配信なし
AWA『大森元貴 特集リスニングパーティー on AWAラウンジ』
04/28（火） 21:00～
※開催中のアーティスト本人のコメント・ボイス参加の予定なし
Stationhead『Stationheadリスニングパーティー』
04/28（火）～05/03（日）22:00頃～
※開催期間中のアーティスト本人のコメント・ボイス参加の予定なし
■リリース情報
2026.04.27 ON SALE
大森元貴
DIGITAL SINGLE「催し」
■関連リンク
『「催し」配信リリース記念 Spotify公式リスニングパーティー』
https://party.spotify.com/event/3UpsJRXdyqx6BOJ9Gt9M9e
『大森元貴 特集リスニングパーティー on AWAラウンジ』
https://mf.awa.fm/open_motokiohmori_0428_pr
『Stationheadリスニングパーティー』
https://www.stationhead.com/mgaofficial
大森元貴 OFFICIAL SITE
http://motoki-ohmori.com/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/