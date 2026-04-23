SixTONES6人が春ムード漂う装いで“おそろい”ポーズ！スタイル際立つ横並びショットに「全員ビジュ良い」「ジェシー脚長っ」「樹がたくましく見える」「ほくちゃん外ハネヘアかわいい」

【写真】SixTONES春コーデの集合ショット／SixTONES×二宮和也『6SixTONES』場面写真／『6SixTONES』第1弾＆第2弾オフショット

『6SixTONES』（TBS系）の公式SNSで、SixTONESのオフショットが公開された。

本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組。

第3弾のゲストとして登場するのは、SixTONESの大先輩・二宮和也。京本大我、松村北斗とは過去に多少の交流はあったものの、7人揃っての共演は意外にも少なく、「実はあまりSixTONESを知らない」という二宮。

そんな二宮から6周年を迎えたSixTONESへのお祝いは、仲を深めるための“仲良くなる旅”。大先輩・二宮のサプライズ登場から始まった旅の道中では全員で協力してさまざまなチャレンジ企画に挑戦するなど、これまで交わる機会の少なかった7人が、この番組ならではの独特なお祝いによって次第に距離を縮めていく。

■SixTONES、華やかオーラ漂う集合ショット

投稿では、「今回も“はちゃめちゃ”にお祝いさせていただきました」とつづり、4月29日の放送を告知。あわせて、屋上のようなロケーションで撮影された6人の集合ショットが公開された。

写真には、親指を立てて並ぶ6人の姿が収められており、リラックス感のある雰囲気のなかにもグループの華やかなオーラが漂っている。

メンバーは、やわらかな色合いのジャケットや配色が目を引くトップス、白を基調とした軽やかなシャツなど、春らしいムード漂うそれぞれ異なるテイストの衣装を着用。

ワイドシルエットのパンツやレイヤードを取り入れた着こなしが多いなかでも、全身のバランスがよく、すらりとしたスタイルの良さが際立っている。

SNSでは「ほくちゃん外ハネヘアかわいい」「全員ビジュ良い！」「SixTONES 6人スタイル良くてカッコいい」「みんなかわいい」「スタイル良！」「樹がたくましく見える」「ジェシー脚長っ」といった声が寄せられている。

■SixTONES×二宮和也『6SixTONES』場面写真

■『6SixTONES』第1弾＆第2弾オフショット