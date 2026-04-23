「マイナ保険証」が23日午後、X（旧ツイッター）でトレンド入りした。この日までに、拾った健康保険証で他人に成り済まして病院を受診したなどとして、警視庁神田署が詐欺の疑いで住職の男（55）＝兵庫県姫路市＝を逮捕。この報道を受けて「マイナ保険証」が急上昇した。

ネット上では「これがあるから、マイナ保険証が必要」「マイナ保険証に反対するのはこういう輩」「マイナ保険証だとこういう犯罪不可能だよね」「だからと言ってマイナ保険証に統一させるべきという理由にはならない」「またマイナ保険証が絶対正義だと証明されてしまったね」などの声が上がっている。

神田署によると、2024年3月〜今年2月に大阪や京都、兵庫、岡山など5都府県の病院や薬局で100回以上提示したとみられる。男は当時、無保険の状態だった。容疑を認め「同じ病院で繰り返し使うとばれると思い、いろんな地域で使った」と供述している。保険証は24年1月ごろ、東京都台東区の路上で拾ったという。

逮捕容疑は今年2月上旬、大阪市の病院で、千葉県の60代男性名義の保険証を提示し、薬を受け取った疑い。健康保険組合側から「不自然な診察履歴がある」と署に相談があった。