敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に5試合連発となる10号2ランを放ち、日本人ファンの度肝を抜いた。さらに、この一発はメジャー新人最長記録に並ぶものだった。

村上の勢いが止まらない。5回の第3打席に中前打を放った後、7回の第4打席に敵地を騒然とさせた。中越えへ飛距離451フィート（約137.5メートル）の特大の一発を叩き込んだ。

17日（同18日）のアスレチックス戦で6号満塁弾を放ってから、これで5試合連続ホームラン。球団タイ記録、メジャーの新人としても最長タイ記録となった。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXに「5試合連続ホームランは、MLB新人最長記録に並ぶもので、過去に12回達成されており、そのうち1回はホワイトソックスの新人で1983年のロン・キトルだった」「また、ホワイトソックス球団史上最長タイ記録でもあり、過去に6人の選手が7回達成している」と村上の記録を紹介した。

X上の日本人ファンも大興奮だ。「スゴすぎる！！ このまま打ちまくれ！！！！」「村上ガチでエグいぞこれ」「今日もホームラン打ったぁぁぁぁぁー！！」「村上10号まじか」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）