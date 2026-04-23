100均ですごい商品売ってた！「ただのタオルと見せかけて…」高機能っぷりに驚いた商品

ダイソーで見つけた一見普通のタオルが、実は抗ウィルス加工付きの高機能アイテムでした。繊維上のウィルスを減少させる安心感に加え、薄手で速乾性抜群という実用性も魅力です。キッチンや洗面所など衛生面が気になる場所にぴったりで、手軽に使い倒せるのもポイント。価格以上の価値を感じる注目の1枚です！

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商品情報

商品名：ウィルス対策タオル（抗ウィルス加工）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：30cm×70cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131926057

衛生的で使いやすい！ダイソーの高機能なタオルをチェック

「これ、本当に100均でいいの？」と思わず二度見したのが、ダイソーで見つけた『ウィルス対策タオル（抗ウィルス加工）』。

一見すると普通のブルーのタオルですが、その中身はなかなかの高機能。繊維上に付着したウィルスを99％減少させ、増殖を抑える加工が施されているというから驚きです。

もちろん効果は目に見えるものではありませんが、家族みんなで使うタオルや、衛生面が気になる場所に置くには心強い存在。

特にキッチンや洗面所、トイレなど、頻繁に手を拭く場所では、少しでも清潔に保ちたいという気持ちに応えてくれるアイテムです。

カラーは清潔感のあるブルーの他に、ホワイトがあります。また、スリムバスタオルや大判のバスタオルもあったので、サイズ展開も豊富です。

文句なしの速乾性！ダイソーの『ウィルス対策タオル（抗ウィルス加工）』

実際に使ってみると、かなり薄手で100均商品らしいゴワっとした手触り。フワッとする高級感よりも実用性を重視した作りです。

ただ、この薄手の生地が大きなメリットになっていて、とにかく乾くのが速いんです。雑菌の繁殖を抑える意味でも、これは非常に理にかなっています。

さらに、￥110（税込）という手軽さを活かして、汚れが気になったら気軽に交換する使い倒しスタイルもおすすめ。

特にウィルスが気になる季節には、頻繁に取り替えることでより安心感が高まりますよ。

今回はダイソーの『ウィルス対策タオル（抗ウィルス加工）』をご紹介しました。

見た目はシンプルでも、中身はしっかり頼れる1枚。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。