ついに出た！「使い捨てタイプ欲しかったよ！」詰め替えのストレスから解放される100均容器

クリーム類の詰め替え容器って、なかなか使い捨てタイプが売っていないですよね…。洗ってまた再利用するのも衛生面が気になります。そんな詰め替えのストレスから解放してくれる容器を、セリアでついに発見しました！軽くて、ポーチに収まりやすいコンパクトサイズで持ち運びも楽ちん。忙しい旅行前の強い味方です！

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商品情報

商品名：使い切りクリームケース 6個入

価格：￥110（税込）

推奨容量（約）：8ml

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244695798

クリーム類の詰め替えのハードルが下がる！セリアの『使い切りクリームケース』

今回ご紹介するのは、セリアの『使い切りクリームケース 6個入』。使い切りタイプのクリーム用詰め替え容器です。

6個入りで価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、トラベル用品売り場に陳列されていました。

素材はポリプロピレン製で、ペコペコとした薄くて軽い質感が特徴です。まるでお弁当用のマヨネーズカップのようなサイズ感で、かさばるコスメボトルを持ち歩くストレスから解放されます。

1袋に6個入っているため、旅行やスパで使い終わったらそのまま廃棄可能。容器を洗って持ち帰る手間がなく、衛生的かつ合理的です。

蓋につまみがついているため、指先が滑りやすいクリーム使用時や、ネイルが長い方でもスムーズに開閉できます。

また、フタ一体型なので無くさないのもポイントです。

口が狭いボトルなどと比べて口が広いので、詰め替えが楽にできるのもGOOD。ボトルへの詰め替えは洗浄や乾燥が面倒ですが、使い捨てならその心理的ハードルもぐっと下がります！

また、クリア素材なので中身の減り具合が一目でわかります。

蓋がしっかり閉まるから安心して持ち運べる！

簡易的なケースに見えますが、蓋はパチンとしっかり閉まる設計です。不意に開きにくい構造になっているため、ポーチの中での大惨事を防いでくれます。

緩めのクリームを入れても漏れは気になりませんでしたが、サラサラした液体よりは、クリームや固形に近いテクスチャーの保管に向いています。

また、使い捨てと割り切って、油性ペンで直接ラベリングができます。忙しい出発前には嬉しいポイントです。

今回は、セリアの『使い切りクリームケース 6個入』をご紹介しました。

使い切りタイプのクリームケースは100均でもなかなか見ないので、人気が出そうな予感がします。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。