「えぐすぎやろ…」村上宗隆、5戦連発10号2ラン…年間67発ペース メジャー新人記録タイ&球団記録タイの“歴史的”な特大弾「なんてすごいんだぁ」
村上が5戦連発の10号2ランを放った(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月22日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回無死一塁の第4打席で5戦連発となる10号2ランを放った。
【動画】勢いが止まらない！村上5戦連続！10号の圧巻アーチシーン
打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）、角度30度の特大の一発を中越えに放り込み、メジャー新人記録タイ&球団記録タイとなった。シーズン換算では67本ペースとなる。
初回無死一、二塁はフルカウントから見逃し三振に倒れた。ABSチャレンジを行ったが、ストライク判定は覆らなかった。3−4と1点ビハインドで迎えた3回無死走者なしの第2打席は左飛に打ち取られた。5回の第3打席は中前打を放っている。
SNS上のファンからは「村上宗隆、なんてすごいんだぁ」「えぐすぎやろ…」「村上宗隆とは神である」「村上宗隆5試合連発でワロタ」と、驚きのコメントが続々と寄せられた。
前日の同戦では4戦連発の9号ソロを放ち、日本選手では大谷翔平（ドジャース）と鈴木誠也（カブス）に次いで3人目の快挙を達成していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。