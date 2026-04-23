「EXILEかと思いました」川崎宗則、歯のメンテナンス公開！ 「綺麗な歯で羨ましい」「イケメン」
栃木ゴールデンブレーブス所属の川崎宗則選手（※崎はたつさき）は4月22日、自身のInstagramを更新。歯科でメンテナンスを受ける様子を公開しました。
【動画】口を大きく開ける川崎宗則
コメントでは「むねりんイケイケ〜」「歯もきれいやねぇ」「綺麗な歯で羨ましいです」「歯のメンテナンスは大事ですね！！それにしてもムネリンの明るさや優しいが周りを包み込んでいま〜す」「EXILEかと思いました イケメンです 歯は大事ですよね 人柄も歯も素敵です」「ムネリンも歯医者行くんだなと勝手に親近感湧きました〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】口を大きく開ける川崎宗則
「人柄も歯も素敵です」川崎選手は「小豆畑歯科にて！歯のメンテナンス」「チェチェチェチェスト！歯＝幸せな人生」などとつづり、3本の動画と2枚の写真を投稿。動画では、実際に歯のメンテナンスをしている様子や、レントゲン写真を前に歯科医から説明を受けている様子を見ることができます。また、クリニックの前で撮影したショットや、大きなソーセージが挟まれたホットドッグの写真も公開しました。
「オリジナルキャップを本日販売開始」13日には「お待たせしました。川崎宗則オリジナルキャップを本日販売開始いたします」と報告していた川崎選手。サルがバナナを持ったかわいらしいロゴが付いています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)