子役として活躍していた俳優の須賀健太（31）が、子役時代に共演した俳優・香取慎吾（49）との写真を公開し、反響が寄せられている。

【映像】31歳になった須賀健太（複数カット）

2002年放送のフジテレビ系ドラマ「人にやさしく」に出演した須賀。作中では、同じ家に暮らす香取、歌手の松岡充、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次との共同生活が描かれ、その演技力から天才子役として注目を集めた。その後、第30回日本アカデミー賞・新人俳優賞や第17回日本映画批評家大賞・審査員特別演技賞なども受賞している。

「人にやさしく」出演から22年がたった2024年2月11日、須賀はInstagramで香取、松岡、加藤との4ショットを披露。「小さい時から長く続けていてうれしいことの1つに“大好きな人たちとの再会”があります。次はまた一緒に芝居がしたいな。またみなさんに会えるように頑張ります！」とつづっていた。

香取慎吾との写真に反響

そして2026年4月21日の投稿では、香取が出演する舞台「新宿発8時15分」を観劇したことを報告。「やっと見に来れたっ！人としてもプレイヤーとしても大好きな方々が、たくさん出演されている作品。三谷さんのキャストへの愛を感じる1時間40分でした。自分もこんな作品に参加したい！と思える演劇体験は本当に幸せです。そして、香取さんといつか舞台で…」とつづり、香取らとの写真を公開した。

この投稿には「スリーピース！」「いつかまた共演が見たいです」「スリーピースの頃の子が大人過ぎて…」「ステキなお写真」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）