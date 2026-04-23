タレントはるな愛（53）が、22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。日本で大災難が起きるとのうわさが拡散した「2025年7月5日」の行動を明かし、スタジオを驚かせた。

番組のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女が吠える夜」。はるなは“ダマされやすい女”として出演し「SNSで去年やったかな、7月5日にノストラダムスみたいな話あったじゃないですか。ヤバいことになるって思って。『八ケ岳だけは安全』みたいな言う人がいて。すぐ宿に問い合わせたら『いろんなところから問い合わせがあって、1泊60万円になってます』と（言われた）」と告白し、スタジオを驚かせた。

はるなは「でも、それでも『お願いします』って言って、宿泊して。普通に夜が明けたよね」とスタジオの笑いをさそった。

くりぃむしちゅー上田晋也は「普通に夜が明けて良かったけどね」とつっこんだ。

はるなは「良かったけど、60万円か…って思って」と語った。

上田は「普段は宿泊いくらぐらいのところなの？」と聞くと、はるなは「（1泊）4万円ぐらいのところ」と明かし、上田を驚かせた。