自分でまぜて完成するドリンク「まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー」発売【ミニストップ】

ミニストップは4月24日、自分でまぜて完成させるドリンク「まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー」を発売する。

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◆まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー

本体価格:450円(税込価格:486.00円)

エネルギー:204kcal

発売日:2026年4月24日

発売地区:全国(2026年3月末現在:1,755店)

「北海道ミルクソフト」と、微細氷、コーヒーゼリーを混ぜ合わせることで、フラッペ風に仕上がるドリンクスイーツ。葛粉を使用することで、葛餅のようなツルンとした食感にし、混ぜやすく飲みやすく仕立てた。

コーヒーゼリーには、しっかりとした苦味のコーヒーエキスと、華やかな香りのモカコーヒーエキスの2種を使用。今年は、コーヒーエキスの使用量を向上し、しっかりとした苦味を出しながら、コーヒーの旨味を感じられるようにした。

〈ミニストップアプリでお得に購入できる〉

【30円引きクーポン配信】

4月24日〜5月7日までの間、ミニストップアプリで「まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー」30円引きクーポンを配信する。使用にはミニストップアプリの登録、クーポン取得･提示が必要。

【モバイルオーダー100円引きクーポン配信】

4月24日〜4月26日までの間、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーで「まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー」100円引きクーポンを配信する。ミニストップアプリの登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでクーポンを利用して注文することで適用される。モバイルオーダー WEB版では、クーポンを利用できない。

※いずれも他のセールやキャンペーンとの併用は不可。