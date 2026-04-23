【カンナ】 予約期間：4月23日～6月24日 11月 発売予定 価格：24,000円

ウイングは、フィギュア「カンナ」を11月に発売する。予約期間は6月24日まで。価格は24,000円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ヴァルキューレ警察学校所属で公安局の局長を務める「カンナ」を1/7スケールフィギュア化したもの。

「狂犬」というあだ名で畏れられ、厳格で凛とした姿を忠実に立体化しており、キッチリと着こなした公安局の制服や、ギザ歯が特徴の威厳ある表情、愛用の肉球マグカップに至るまで、丁寧に再現している。

また公式通販「WING HOBBY STORE」で購入すると、限定特典として表情が緩んだ「笑顔」の差し替えパーツが付属する。

「カンナ」

WING HOBBY STORE限定特典「笑顔パーツ」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約240mm（台座・ヘイロー含まない） 素材：PVC、ABS、鉄

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