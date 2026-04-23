◆米大リーグ ジャイアンツ３―０ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場したが、４打数無安打に終わり、昨年８月から続いていた連続試合出塁が「５３」で止まった。投げては６回５安打無失点、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）の快投を見せて防御率は０・３８となったが、援護に恵まれず３勝目を逃し、チームも敗れて２連敗となった。

昨季からの連続試合出塁の記録が止まった大谷は「そこは特には気にしてない。もちろん１番バッターなので、出塁することはもちろん大事。ただ、感じよく打席に立っていれば伸びていく数字なのかなと思う。その感じがまだ今ひとつ、今のところ打席の中で出ていないのかなと思う」と淡々と振り返り、「光栄なことではありますけど、きょうからまたイチからスタートできればいいですし、ここからまた続けられればシーズン的にはいいんじゃないかなと思うので、今日でシーズンが終わるわけではないので、よくも悪くもその日、その日で切り替えて、今日負けたので切り替えてまたあしたまた頑張るだけ」と前を向いた

１回表先頭の１打席目は一ゴロに倒れ、０―０でマウンドに上がった大谷。１回裏は２安打を浴びたが、最速９９・６マイル（約１６０・３キロ）をマークするなど、奪った３つのアウトはすべて三振という好発進を切った。

２回は最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）をマークして３者凡退。３回表先頭の２打席目も一ゴロに倒れ、９番からの攻撃だった３回裏はたった７球で３者凡退に抑えた。４回も３者凡退で、１回２死から１０者連続アウトとなった。

５回１死の３打席目は見逃し三振。両軍とも得点を奪えず迎えた５回裏は、１死からラモスに左前安打を浴びて初回以来４イニングぶりに走者を背負った。それでもこの日最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測するなど後続を抑えて走者を進めることはなかった。６回は２死から連打を浴びて二、三塁のピンチを迎えたが、シュミットから空振り三振を奪った。降板後の８回無死一塁の４打席目も２番手右腕・キリアンの前に左飛に倒れた。ドジャースは７回に２番手のドライヤーがベイリーに３ランを浴びた。

前日の２１日（同２２日）まで、昨年８月２４日のパドレス戦から５３試合連続出塁を継続。１９５４年スナイダーの５８試合連続に次ぐ球団史上単独２位で、ロサンゼルスに本拠地を移転させた１９５８年以降では最長となる５４試合連続出塁に数字を伸ばせるかに注目が集まっていたが、ついに止まった。