２２日に放送されたフジテレビ系「１０２回目のプロポーズ」では、太陽（せいや）が、光（唐田えりか）にプロポーズするも玉砕。きっぱりフラれるも「嫌です！嫌です！嫌です！」と連呼。これは区切りの１００回目のプロポーズだった。

ついに光が達郎（武田鉄矢）の娘だと分かった太陽は、その場で「光さんのことが大好きなんです！」と告白し「婚約者の人より出会うのが２年遅れただけで、ぼくだって光さんと結婚したい！」と交際を申し込むも、婚約者がいる光はお礼を言いつつ婚約者と結婚したいといい「太陽さんの気持ちには答えられません。ごめんなさい」としっかり振った。

納得するかと思われた太陽だが「嫌です！嫌です！嫌です！」と駄々をこね、達郎から「嫌ですはないの！たった今フラれたんだよ！」と注意される。しかし太陽の気持ちは収まらず「お友達として」という光に「お友達って、毎朝一緒に寝たり、愛してるよって言っていいですか？」などと言い出し「できません」と即拒否された。

太陽は「うううう…。１００回目のプロポーズやったのに」と泣き出し、翌日の会社を欠勤してしまう。

太陽のプロポーズにネットも「婚約者がいるって聞いても告白しちゃう姿が少年に見えて可愛かった」「１００回目終了」「告白が早すぎる」「かわいすぎる聞き分けのない太陽くん」「お父さんがいますよ？」などの声が上がっていた。