香坂みゆき、90歳を迎えた父親を祝福 “顔出し”親子2ショット披露「そっくり」「驚くほどお若く 気品あふれるお姿」「素敵な笑顔」
歌手・俳優の香坂みゆき（63）が23日、自身のインスタグラムを更新。父親が90歳の誕生日を迎えたことを報告し、父“顔出し”の親子2ショットを披露した。
【写真】「そっくり」「驚くほどお若く 気品あふれるお姿」香坂みゆき＆90歳を迎えた父親の“顔出し”2ショット
香坂は「90歳！お誕生日おめでとう」と祝福し、笑顔あふれる2ショット写真をアップ。ハッシュタグでは「#パパ #90歳 #元気で」と父の健康を願い、ハートの絵文字も添えた。
この投稿に、俳優の音無美紀子（76）が「パパさま、お誕生日おめでとうございます。そっくり」とコメントしたほか、ファンからは「素敵なツーショット」「よく似てらっしゃいますね！素敵な笑顔」「驚くほどお若く 気品あふれるお姿でございます」「健康で笑顔の多い日々を過ごされます様に」「おめでとうございます」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「そっくり」「驚くほどお若く 気品あふれるお姿」香坂みゆき＆90歳を迎えた父親の“顔出し”2ショット
香坂は「90歳！お誕生日おめでとう」と祝福し、笑顔あふれる2ショット写真をアップ。ハッシュタグでは「#パパ #90歳 #元気で」と父の健康を願い、ハートの絵文字も添えた。
この投稿に、俳優の音無美紀子（76）が「パパさま、お誕生日おめでとうございます。そっくり」とコメントしたほか、ファンからは「素敵なツーショット」「よく似てらっしゃいますね！素敵な笑顔」「驚くほどお若く 気品あふれるお姿でございます」「健康で笑顔の多い日々を過ごされます様に」「おめでとうございます」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。