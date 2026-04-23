何歳になっても元気に活動するために必要なのは、筋肉です。なかでも「歩く」のに不可欠な大腰筋と背中を鍛えて、生涯アクティブに過ごしましょう（イラスト：末続あけみ 取材・文・構成：島田ゆかり）

二足歩行の要、大腰筋の位置は…

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＜前編よりつづく＞

肩甲骨まわりのトレーニング

肩こりや腰痛の不調を改善して、活動的に過ごすためにほぐしたい箇所。立った状態でも座って行ってもOK。10回×1セットを1日2〜3回行いましょう

〈運動を始める前に筋肉量を測ろう〉

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◯肩甲骨まわし

１）顔の前で両ひじをつけ、そのまま腕を引き上げる。このとき、肩が上がらないように意識するのがポイント

２）そこからひじを離し、左右の腕をそれぞれ外側に向かって大きな円を描くようにゆっくりまわしていく

３）肩甲骨まわりの筋肉が動くのをイメージしながら、ひじをできるだけ背中に近づけるようにまわす

◯W字トレーニング

１）足を肩幅くらいに開いて立ち、両手を真上にまっすぐ伸ばす。座って行ってもOK



腕が耳の真横にくるように上げる。上がらない場合はできる範囲で

２）そのまま肩甲骨を寄せるイメージでひじを背中に向かってに引き、W字をつくる

大腰筋のトレーニング

鍛えにくいインナーマッスルの大腰筋は、スクワットとねじる動きで鍛えます。ひざに痛みがある場合は「腰ひねり足上げ」を。10回×1セットを1日2〜3回行いましょう

◯腰ひねり足上げ

１）椅子に浅く座り、両足を肩幅に開く

２）左ひざを上げながら右ひじを曲げ、左ひざに近づけて3秒かけて上体を左側にひねる。1秒間キープし、3秒かけて元に戻す。反対側も同様に。左右交互に行う

◯まき割りスクワット

１）両足を肩幅より少し広げてまっすぐ立ち、両腕を床と平行になるように前に伸ばす。人差し指で正面を指すように手を組む

２）ひざの角度が90度になるまで3秒かけて腰を落とす。そこまで曲げられなければできる範囲でOK

３）腰を落とした姿勢を保ち、手を組んだまま腕を頭の後ろまでしっかりと上げる

４）（3）の姿勢から、まきを割るように腕を振り下ろす。これを5回行い、3秒かけて（1）の姿勢に戻る

ウォーキングもプラスすれば効果倍増

「歩くだけでは足腰の筋肉強化にはなりませんが、有酸素運動は毛細血管を増やし、全身に血液をめぐらせます。心肺機能強化や動脈硬化予防だけでなく、筋肉に酸素が供給され、より鍛えやすくなるのです」（久野先生）

※記事内の商品価格は税込です