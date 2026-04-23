◇MLBア・リーグ マリナーズ5-4アスレチックス(日本時間23日、T-モバイル・パーク)

マリナーズの先発ローガン・ギルバート投手にまさかの事態が起こり、話題となっています。

そのハプニングが起きたのはマリナーズ対アスレチックスの初回。ギルバート投手からアスレチックス打線が四球とヒットで無死1、3塁のチャンスを作った後に起こりました。

打席に入ったのは3番カルロス・コルテス選手。ギルバート投手が投じた4球目を打つと、打球はピッチャーめがけてライナーが飛んでいきます。

ギルバート投手はとっさに捕球を試みますがキャッチできず、ボールの行方を探します。しかしボールはグラウンドのどこにも転がっておらず、見渡してもボールが見つかりません。

一瞬、何が起きたのかわからない状況となりましたが、ギルバート投手は自身の腹部を気にすると、ユニホームの中からボールを取り出します。鋭い打球は、ギルバート投手のユニホームのボタンとボタンの間のわずかな隙間に入り込んでいました。

ただ記録は投手への内野安打。無死満塁とピンチ拡大し、その後アスレチックスに2点を先制されました。

この珍事にはMLB公式Xも反応。映像とともに「彼は文字通り…それを着ていた」と紹介しています。