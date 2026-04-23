ÇµÌÚºä46¡¦Àîºêºù¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤¬¡ÖBOOK¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¼«¿È½é¤Î1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¡¢Àîºêºù¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØÇµÌÚºä46Àîºêºù 1st¼Ì¿¿½¸ ¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡Ù¤¬¡¢4·î23ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½µ´ÖÇä¾å7.7ËüÉô¡Ê77,197Éô¡Ë¤Ç¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¡Ö¼Ì¿¿½¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¿È½é¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇµÌÚºä46¡¦Àîùõºù¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¤«¤é¤Î¼Ì¿¿½¸Àä»¿¤Ë¾Ð´é¡¡¡È¤µ¤¯¤¿¤ó¹½Ê¸¡É¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ë¡¼¥¹¤È¥Ñ¥ê¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç»£±Æ¡£5¼ïÎà¤Î¿åÃå¤Ë²Ã¤¨¡¢4¼ïÎà¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤â½éÄ©Àï¤·¤¿¡£»äÉþ¤ò´Þ¤àÌó30ÅÀ¤Î°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿°ìÌÌ¤ÈÌµ¹¤¤Ê°ìÌÌ¡¢¤½¤Î¿¶¤êÉý¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä«°æ¥ê¥ç¥¦»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2½µÏ¢Â³¤ÇTOP3Æþ¤ê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¡ÖÊ¸·Ý½ñ¡×¤Ç¤Ï2½µÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½µ´ÖÇä¾å¤Ï3.8ËüÉô¡¢ÎßÀÑÇä¾å¤Ï26.4ËüÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¡ÈËÜ¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2008Ç¯4·î7ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¢¨¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡×¡Ö¿·½ñ¡×¤Ï¡Ö2008Ç¯4·î7ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¡¦·ÁÂÖÊÌ¤Ï¡Ö2010Ç¯5·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯4·î27ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î13Æü¡Á19Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÇµÌÚºä46¡¦Àîùõºù¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¤«¤é¤Î¼Ì¿¿½¸Àä»¿¤Ë¾Ð´é¡¡¡È¤µ¤¯¤¿¤ó¹½Ê¸¡É¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ë¡¼¥¹¤È¥Ñ¥ê¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç»£±Æ¡£5¼ïÎà¤Î¿åÃå¤Ë²Ã¤¨¡¢4¼ïÎà¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤â½éÄ©Àï¤·¤¿¡£»äÉþ¤ò´Þ¤àÌó30ÅÀ¤Î°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿°ìÌÌ¤ÈÌµ¹¤¤Ê°ìÌÌ¡¢¤½¤Î¿¶¤êÉý¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¡ÈËÜ¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2008Ç¯4·î7ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¢¨¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡×¡Ö¿·½ñ¡×¤Ï¡Ö2008Ç¯4·î7ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¡¦·ÁÂÖÊÌ¤Ï¡Ö2010Ç¯5·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯4·î27ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î13Æü¡Á19Æü¡Ë¡ä