お笑い芸人の平田ヒトシJr.と、舞川さくらが結婚したことを、両者のSNSで発表した。

平田は直筆文書で「この度、かねてよりお付き合いしていた舞川さくらと入籍したことをご報告いたします」と記した。

「キン肉マンマッスルショットのイベント共演から数年後、文春砲じみたDMを突然送りつけられなかったら繋がらなかったご縁でした」と縁も説明。「自分の単独ライブのゲストに嫁を出す芸人と、旦那の単独ライブにしっかりと仕込みをして挑み、笑いと悲鳴を起こした嫁ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです」とした。

舞川も「この度、わたし舞川さくらはかねてよりお付き合いしていた平田ヒトシJr.と入籍したことをご報告いたします」と直筆文書をアップ。ファンや関係者に感謝しながら「キン肉マンマッスルショットのお仕事で出会い、ディズニーがきっかけで仲良くなり、おばば（わたしが名付けた平田ヒトシJr.の愛称）がつくってくれるおいしいごはんを食べ、笑いの絶えない日々を過ごしております」と明かした。

「今後も活動を継続し、様々なことに挑戦してまいります。『笑顔の輪』をモットーの努めていきます。引き続き、温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。

平田は、漫画「キン肉マン」に詳しく、過去に「キン肉マン検定」で日本5位となったことを明かしている。はやしだんちとのコンビ「リンダリンダ」としても活動。昨年のM−1グランプリにも出場した。

舞川は元アイドル声優で公式Xでは「歌えるパチスロ演者」を名乗っている。