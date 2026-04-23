南海キャンディーズ山里亮太（49）が23日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。政府内で検討する消費税率1％案についてコメントした。

政府内の一部で、消費税率を「1％」に引き下げる案が浮上。高市首相は先の衆院選の公約として「飲食料品の2年間消費税ゼロ」を掲げていた。22日、与野党の代表者が集まる国民会議の会合では、店舗レジシステムの多くで、改修に1年程度かかると課題の声があがっている。ただ、税率をゼロ以外にすれば、システム改修の期間をおよそ3か月に短縮できると意見もあって、政府内の一部で、消費税率を「ゼロ」ではなく「1％」に引き下げる案が浮上している。

山里は「1％の案が固まったよ、じゃなくて、ゼロにするとレジ大変だから、とりあえず1％で早くできる、っていう妥協案がでたよ、っていうニュースなんですね」と確認した上で「まあ、食料品の税率が下がるのは助かるんですけど、今でも大事なのは、現役世代の手取りが増えることだと思っていて、実際、いくら増えるか、そこが注目だと思うんです。これ消費税だけじゃなくて、所得税とか社会保険料とかを下げた場合も含めて、どの政策が一番手取りを増やすのか、その数字ってすぐ出せるじゃないですか。それを見せてほしいなぁ、ってのがあって、財源とか歳出削減もセットで示さないとあとあと増税とか保険料増えますということになるんじゃないかなという不安もあります」と話した。