舟山久美子（くみっきー）、第3子妊娠を報告「正直、驚きと戸惑いもありました」夫＆子ども2人との密着ショットも公開
【モデルプレス＝2026/04/23】モデルでタレントのくみっきーこと舟山久美子（34）が2026年4月23日、自身のInstagramを更新。第3子の妊娠を報告した。
【写真】34歳ママモデル、イケメン夫＆子ども2人と寄り添う姿
くみっきーは「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました」「今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と報告。続けて「第3子の妊娠。正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」と笑顔の絵文字を添えて伝えた。
また「30代半ばに差し掛かり、身体とホルモンバランスの変化 育児と仕事のバランスに葛藤する日も増えましたがどんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を発信していければと思っています」とつづり「3人の子育ては未知ですが、大切なみんながいるから、楽しみが大きいっ」と心境を記した。投稿では、夫、そして子どもたちと寄り添う家族ショットを公開している。
くみっきーは2019年に一般男性との結婚を発表。2021年9月に第1子を出産、2024年10月に第2子を出産している。（modelpress編集部）
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◆くみっきー、第3子の妊娠報告
くみっきーは「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました」「今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と報告。続けて「第3子の妊娠。正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」と笑顔の絵文字を添えて伝えた。
◆くみっきー、2024年に第2子出産
くみっきーは2019年に一般男性との結婚を発表。2021年9月に第1子を出産、2024年10月に第2子を出産している。（modelpress編集部）
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