◆米大リーグ ダイヤモンドバックス１１―７ホワイトソックス（２２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、日本人選手のレギュラーシーズンでは２５年ドジャース・大谷翔平投手（３１）に続き２人目の５試合連続本塁打となる１０号を放った。

５点を追う７回無死一塁の第４打席で、右腕トンプソンの初球の９０・８マイル（約１４６キロ）の直球をたたいた打球は中堅バックスクリーンに向かって一直線。打球速度は１１０・２マイル（約１７７キロ）、飛距離は渡米後最長となる４５１フィート（約１３７・４メートル）だった。打った瞬間にオーバーフェンスを確信する特大の一撃。２４試合目での１０号到達は、日本選手として歴代最速。これまでの最速は大谷翔平の２８試合だった。

勢いは止まりそうにない。今季ヤクルトからホワイトソックスに２年３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）の契約で加入。開幕戦だった３月２６日（同２７日）の敵地・ブルワーズ戦から３試合連続本塁打を放って好発進を切った。

その後は当たりがやや止まっていたが、１７日（同１８日）の敵地・アスレチックス戦で６号満塁弾を放つと、勢いが加速した。アスレチックス３連戦で３戦連続本塁打を放ち、前日２１日（同２２日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦でも右翼席へ９号ソロを放ち、この日は第３打席まで単打一本だったが、４打席目に本領を発揮した。９回にも右前打を放ち、２戦連続の３安打で、打率も２割５分６厘まで上昇。ＯＰＳは１．０２６に達した。

日本人選手がレギュラーシーズンで５試合連続本塁打を放ったのは、２５年７月１９〜２３日（同２０〜２４日）にすべて本拠地で放ったドジャース・大谷翔平投手（３１）以来２人目。ポストシーズンを含めると、昨年９月２５日からワイルドカードシリーズ初戦の同３０日にかけてカブス・鈴木誠也外野手（３０）が放ったが、村上はメジャー１年目の４月にして早くも肩を並べた。６試合連続本塁打となれば日本人初の快挙となる。

チーム２４試合目での１０本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると６７本塁打ペース。１８年大谷（当時エンゼルス）が記録した２２本塁打の日本人１年目最多本塁打の更新だけでなく、日本人史上初となる６０本塁打への夢も広がるペースでアーチを量産し続けている。

デビューから２４試合での１０本塁打は、ホワイトソックスの歴史の中で、１９３４年のジーク・ボヌラの２５試合を９２年ぶりに更新する球団最速記録にもなった。