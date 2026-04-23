◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）が23日、相模原市内の所属ジムで5月2日に東京ドームで激突する、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）戦へ向けた練習を公開。シャドーボクシング、ミット打ち、サンドバッグ打ちを1ラウンドずつ披露し「これまでの32戦の経験や思いが5月2日に発揮されると思う。当日は5万5000人の人たちを魅了できるようなファイトができると思う。期待してほしい」と気合十分に話した。

この日、視察に訪れた尚弥陣営は異例の5人体制。大橋秀行会長（61）はじめ、父・真吾トレーナー、北野良トレーナー、鈴木康弘トレーナー、太田光亮トレーナーが挑戦者の動きに目を光らせた。

「動画ではなく、じかの目で見たかった。それだけこちらも警戒しているということ」と話した大橋ジムの大橋会長は「相当気合が入って、凄く調子がよさそう。以前とは（雰囲気が）違う。貫禄があるのでびっくりした」と4回戦時代から知る中谷が放つ、試合前の“殺気”を感じとっているようだった。

練習前の会見では中谷が、20日の公開練習で「中谷がどう出てくるか9割方分かっている」と発言した大橋会長に対し「出方は大橋会長が9割方分かっていると言っていた。それでいくんじゃないかな」と井上陣営の“想定通り”の動きをすることを宣言した。

これには同会長も「今日で95％分かった」と“挑発返し”をしながら「井上尚弥も調子がいい。お互い最高のコンディションでリングに上がってくれると思う」と期待した。