ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「忙しいからやっといて！」ママ友がPTA役員なのに仕事を丸投げして… 「忙しいからやっといて！」ママ友がPTA役員なのに仕事を丸投げしてくる！ 他の役員も爆発寸前!? 「忙しいからやっといて！」ママ友がPTA役員なのに仕事を丸投げしてくる！ 他の役員も爆発寸前!? 2026年4月23日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 連絡してもなかなかつかない玲香さん…。悪気がないのかなんなのか…一体どういうつもりなんでしょうか。仕事・家事・育児・PTA、どれかひとつでも大変なのに、全部同時にこなさないとならない毎日はもう限界です！このまま丸投げが続いていくのか、それとも何か動きがあるのでしょうか…？>>【まんが】PTA役員トラブル(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】PTA役員トラブル 「偶然だった」「また付き合おうなんて考えていない」再び現れた夫の彼女の涙は本物？ 妻の思惑は…【同じ女に二度奪われた夫 Vol.16】 夫「バランスよく食べろよ！」妻「つわりで辛いんですけど…」夫の過剰な育児参加で妻が崩壊寸前！産後の体を無視する行動がついに限界に!?