【サンフランシスコ＝平沢祐】米大リーグは２２日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平はジャイアンツ戦に投手兼１番指名打者で先発し、６回５安打無失点と好投したが、勝ち負けはつかなかった。

防御率は０・３８。打者としては４打数無安打に終わり、昨季からの連続試合出塁は「５３」でストップした。チームは０―３で敗れた。

ピンチに動じず、スイーパーでシュミット斬り

１５日の前回登板は指名打者を兼務せず、約５年ぶりに投手のみで出場。打席に立たなかった大谷。この試合は「二刀流」で臨んだ。

「投手・大谷」はピンチでも慌てず、相手を圧倒した。一回は単打２本で二死一、二塁とされたが、５番シュミットをスイーパーで空振り三振に仕留めた。二回からは危なげない投球でアウトを積み重ねていった。

２度目のピンチは六回。二死から内野安打と二塁打で二、三塁とされ、打席にはまたもシュミット。ストレートの後、２球目からは外角へスイーパーを続け、バットに空を切らせた。ピンチを乗り切った大谷は右拳を握りしめてほえた。

球数は９１となり、この回を終えたところで救援にバトンをつないだ。

「打者・大谷」は快音を響かせられず。第１打席から一ゴロ、一ゴロ、見逃し三振で、八回無死一塁では左飛に倒れた。